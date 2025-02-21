Серия терактов: Завершилось экстренное совещание правительства Израиля

Премьер-министр Нетаниягу завершил экстренное совещание с главой мисрад битахон, начальником Генштаба, главой ШАБАКа и генеральным инспектором полиции, созванное в связи с попыткой совершения серии массовых терактов в автобусахГлава правительства поручил ЦАХАЛу провести масштабную операцию в Иудее и Самарии против очагов террора, а также отдал распоряжение полиции Израиля и ШАБАКу усилить превентивные меры в израильских городах для предотвращения будущих атак .