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Московский комсомолец в Израиле

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Серия терактов: Завершилось экстренное совещание правительства Израиля

Серия терактов: Завершилось экстренное совещание правительства Израиля

Премьер-министр Нетаниягу завершил экстренное совещание с главой мисрад битахон, начальником Генштаба, главой ШАБАКа и генеральным инспектором полиции, созванное в связи с попыткой совершения серии массовых терактов в автобусахГлава правительства поручил ЦАХАЛу провести масштабную операцию в Иудее и Самарии против очагов террора, а также отдал распоряжение полиции Израиля и ШАБАКу усилить превентивные меры в израильских городах для предотвращения будущих атак .

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