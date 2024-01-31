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«Все девять районов Донецка страдают — безопасных зон нет»

«Все девять районов Донецка страдают — безопасных зон нет»

Теплая одежда, включенный газ и полное отсутствие связи с близкими. Так в последние дни живет Донецк, потому что ВСУ избрали новую тактику обстрелов города — теперь они сфокусировали внимание на объектах энергетической инфраструктуры.

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