«Все девять районов Донецка страдают — безопасных зон нет»

Теплая одежда, включенный газ и полное отсутствие связи с близкими. Так в последние дни живет Донецк, потому что ВСУ избрали новую тактику обстрелов города — теперь они сфокусировали внимание на объектах энергетической инфраструктуры.
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