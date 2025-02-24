Валерий Осталеп: "PAS - часть инструмента в международной игре"

Партия "Действие и солидарность" (PAS), как политическая партия, как организованная группа - это часть большей организации, это часть финансового и политического инструментария, которая использовалась как инструмент в международной игре.
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