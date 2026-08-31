В Брянской области за выходные 17 пожаров и два ДТП

За выходные в Брянской области произошло 17 пожаров, включая 3 лесных, сгорели 2 дома, 3 бани, склад, авто и 900 квадратных метров сена.
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