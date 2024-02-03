Почему США понимают только право сильного

Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук *** Бессмысленно надеяться на успех в отношениях и переговорах со страной, тем более — с сильной страной, не учитывая ее исторически выработанную политическую культуру и особенности национального менталитета.