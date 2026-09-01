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Таиланд Россия кешеләре өчен визасыз тору вакытын ике тапкырга кыскарта

Таиланд 15 сентябрьдән Россияне дә кертеп, берничә ил гражданнары өчен визасыз тору вакытын 60 көннән 30 көнгә кадәр кыскартачак.

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