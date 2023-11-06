Барак Обама призвал принять всю правду о палестино-израильском конфликте

Бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что в случае с палестино-израильским конфликтом ни одну сторону нельзя считать до конца правой, поскольку шаги, предпринимаемые воюющими сторонами, а также теми, кто их поддерживает, не являются верными, пишет The Times of Israel.