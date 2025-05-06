Политнавигатор До тех пор, пока на Украине не «уберут нацистов от власти», никакого просвета ожидать не стоит.
Израильский адвокат призвал «убирать нацистов от власти» на Украине
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
С израильской точки зрения, данный адвокат - НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДВОКАТ. Какой-то не израильский... Израиль НАОБОРОТ заинтересован в том, чтобы на Украине как можно больше убили украинцев.
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8 час.
вд
валерий двойнишников
И...нацистов из Израиля не забыть убрать....
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7 час.
Александр Конкин
Вот только он забыл добавить что и в Израиле их надо убрать из Властных структур, тогда и в Руине получится...
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5 час.
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