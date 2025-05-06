Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Израильский адвокат призвал «убирать нацистов от власти» на Украине

Израильский адвокат призвал «убирать нацистов от власти» на Украине

Политнавигатор До тех пор, пока на Украине не «уберут нацистов от власти», никакого просвета ожидать не стоит.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
С израильской точки зрения,  данный адвокат - НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДВОКАТ. Какой-то не израильский... Израиль НАОБОРОТ заинтересован в том, чтобы на Украине  как можно больше убили украинцев.
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8 час.
вд
валерий двойнишников
И...нацистов из Израиля не забыть убрать....
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7 час.
Александр Конкин
Вот только он забыл добавить что и в Израиле их надо убрать из Властных структур, тогда и в Руине получится...
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5 час.
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