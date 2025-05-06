С израильской точки зрения, данный адвокат - НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДВОКАТ. Какой-то не израильский... Израиль НАОБОРОТ заинтересован в том, чтобы на Украине как можно больше убили украинцев.

Александр Конкин

Вот только он забыл добавить что и в Израиле их надо убрать из Властных структур, тогда и в Руине получится...