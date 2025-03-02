Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп впервые придал английскому языку официальный статус в США

Трамп впервые придал английскому языку официальный статус в США

Трамп подписал указ о признании английского языка официальным языком США Президент Дональд Трамп подписал в субботу исполнительный указ о признании английского языка официальным языком Соединенных Штатов Америки.

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