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Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером экономику и совместные проекты России и США

Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером экономику и совместные проекты России и США

Президент РФ Владимир Путин обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером не только украинский конфликт, но и вопросы экономики.

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