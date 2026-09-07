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Борьба за жизнь дочери, секреты личной жизни и скандал на гастролях: драматичные повороты судьбы Сергея Астахова

Борьба за жизнь дочери, секреты личной жизни и скандал на гастролях: драматичные повороты судьбы Сергея Астахова

Экранная жизнь Сергея Астахова кажется безупречной: яркие роли, востребованность и постоянное внимание публики.

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