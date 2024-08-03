4 причины ежедневно ходить на прогулку

Кроме желания похудеть есть немало других причин ежедневно ходить на прогулку. Ежедневная пешая ходьба в течение 30 минут поможет не только ускорить метаболизм, но и снизить уровень холестерина в организме и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
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