Байден больше суток игнорировал звонки Джонсона AlexCoderБайден больше суток игнорировал звонки Джонсона AlexCoder За это время в Афганистане осуществили госпереворот Ситуация в афганском государстве всколыхнула все международное сообщество.
Байден больше суток игнорировал звонки Джонсона AlexCoderБайден больше суток игнорировал звонки Джонсона AlexCoder За это время в Афганистане осуществили госпереворот Ситуация в афганском государстве всколыхнула все международное сообщество.
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