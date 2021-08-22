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Байден больше суток игнорировал звонки Джонсона

Байден больше суток игнорировал звонки Джонсона

Байден больше суток игнорировал звонки Джонсона AlexCoderБайден больше суток игнорировал звонки Джонсона AlexCoder За это время в Афганистане осуществили госпереворот Ситуация в афганском государстве всколыхнула все международное сообщество.

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