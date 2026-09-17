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Царьград

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В Екатеринбурге досрочно отремонтировали 13 км дорог за 225 млн рублей

В Екатеринбурге досрочно отремонтировали 13 км дорог за 225 млн рублей

Девять участков улично-дорожной сети Екатеринбурга приведены в порядок раньше запланированного срока.

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