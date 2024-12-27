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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити», «МЮ» и «Арсенал» следят за ситуацией с Ольмо. «Барсе» отказали в регистрации хавбека

Напомним, суд отказал «Барселоне» в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. «Блауграна» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу.

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