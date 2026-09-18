Избирательный участок на Кубани перенесли из-за атаки беспилотника ВСУ

Дрон атаковал избирательный участок, находившийся в здании школы, в Гулькевичском районе Краснодарского края.
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