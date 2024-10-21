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Царьград

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  • ольга
    наркоманов разве ставят на учет? кому они нужны кроме мам и пап?Певицу Глюкозу по...
  • Вад Кук
    И кто поет на сцене уже апкоголя мало нужно наркотой обожраться , что для нее 5000 штрафа нужно поставить на учет как...Певицу Глюкозу по...
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    ну так вразумить по "хулиганке " (ст. 213 УК РФ) на 500 тыров и пусть подумают как дальше будут борзеть.....В Бурятии наглые ...

Самара оказалась в списке самых матерящихся городов России

Самара оказалась в списке самых матерящихся городов России

Недавнее исследование, проведенное Digital-агентством "Интериум", выявило интересный факт: самарцы оказались одними из самых сквернословящих жителей России.

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