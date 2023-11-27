Власти просчитают ликвидацию «кладбищ» кораблей по всей стране

Вице-премьер Абрамченко поручила просчитать ликвидацию всех затонувших кораблей Программа по ликвидации «кладбищ» кораблей может быть запущена по всей стране — проработать такой проект поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.
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