Власти просчитают ликвидацию «кладбищ» кораблей по всей стране

Страна и люди

Вице-премьер Абрамченко поручила просчитать ликвидацию всех затонувших кораблей Программа по ликвидации «кладбищ» кораблей может быть запущена по всей стране — проработать такой проект поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.