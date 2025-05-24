Флаг «Краснодара» подняли на главной площади города. Об этом сообщил мэр: «Верим в команду. Вперед к первому чемпионству!»

Мэр Краснодара Евгений Наумов объявил, что на главной городской площади города подняли черно‑зеленый флаг с эмблемой и названием одноименной футбольной команды «Верим в команду! Обычно над Главной городской площадью развевается флаг Краснодара.
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