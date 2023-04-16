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Инвестиции в новые проекты ТОР «Камчатка» после расширения границ составят 350 млн рублей

Инвестиции в новые проекты ТОР «Камчатка» после расширения границ составят 350 млн рублей

Правительство России расширило границы территории опережающего развития «Камчатка». Такое решение позволит модернизировать производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов и сформировать базу для обслуживания строительной техники.

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