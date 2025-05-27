В смоленском общежитии местная жительница зарезала подругу

К кровавым разборкам в смоленском райцентре привёл конфликт компаний Молодую жительницу Гагарина Смоленской области подозревают в совершении хладнокровного убийства ножом своей знакомой ночью минувшей субботы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии