Волгоградцы посадят генеалогические деревья в Центре культуры и отдыха

В Волгоградском центре культуры и парков отдыха (ЦПКИО) прошел субботник, в ходе которого восемь семей, победивших в конкурсе, организованном директором парка Андреем Еркиным, посадили свои семейные деревья.
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