Аргументы недели

98 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    «    Дипломаты назвали демонтаж ряда памятников, символизирующих победу над фашистской Германией в годы Второй мирово...В Эстонии за три ...
  • Альбина Колесникова
    Глупо и неумно Латвия  поступает , но бумеранг ни кто не отменил.В Эстонии за три ...
  • Владимир Алтайцев
    Вообще-то, да. Латвия  до  1945  года  миру не дала  ничего и никого миру. Ни поэта, ни  инженера , ни далее по списку.В Эстонии за три ...

Советник главы Крыма Крючков сообщил, что обстоятельства пожара под Джанкоем выясняются, и призвал «не плодить версии»

Советник главы Крыма Крючков сообщил, что обстоятельства пожара под Джанкоем выясняются, и призвал «не плодить версии»

Все обстоятельства инцидента на Севере Крыма, где утром во вторник произошел пожар на трансформаторной подстанции, выясняются, на месте работают все республиканские службы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх