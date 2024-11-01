Сергей Собянин объяснил, как Москва сокращает маятниковую миграцию

90 процентов москвичей проживает в районах за пределами ТТК Маятниковая миграция — проблема Москвы, которая заключается в ежедневном перемещении миллионов человек в центр утром и обратно вечером в жилые районы у МКАД и в города ближнего Подмосковья.
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