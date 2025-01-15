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Коннор с хет-триком и 4 очками, Стэмкос с дублем и Станковен с 3 баллами – звезды дня в НХЛ

Третьей звездой назван нападающий «Далласа» Логан Станковен, который набрал 3 (2+1) очка в матче против «Торонто» (4:1).

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