Шутка ниже пояса: преподавателя уволили из-за кактуса

В Волгограде преподавателя колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Алексея Жданова вынудили уволиться из-за фотографии кактуса, которую он выложил в рабочем чате с подписью: «Смотрите, какая классная композиция – шелковистый кактус в керамическом горшке».
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