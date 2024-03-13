Шутка ниже пояса: преподавателя уволили из-за кактуса

В Волгограде преподавателя колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Алексея Жданова вынудили уволиться из-за фотографии кактуса, которую он выложил в рабочем чате с подписью: «Смотрите, какая классная композиция – шелковистый кактус в керамическом горшке».