Вашингтон должен дать обещание Москве, что Киев не станет членом Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выразил претендент на пост главы Белого дома Вивек Рамасвами.
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