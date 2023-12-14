Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nestor 19
    Дурак будет Журавель если ислам приметКадыров: сын Адам...
  • Alexander Kneper
    Александр К. Дело в том, что проводили в ПМР референдум и хотят войти в состав РОССИИ. Но вот и ДНР с ЛНР 8 ЛЕТ не пр...Путин: Для России...
  • Alexander Kneper
    Александр К. Дело в том, что проводили в ПМР референдум и хотят войти в состав РОССИИ. Но вот и ДНР с ЛНР 8 ЛЕТ не пр...Путин: Для России...

Рамасвами: США должны пообещать России, что Украина не вступит в НАТО

Рамасвами: США должны пообещать России, что Украина не вступит в НАТО

Вашингтон должен дать обещание Москве, что Киев не станет членом Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выразил претендент на пост главы Белого дома Вивек Рамасвами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Лазаревич
Ирина:  нет, мне нравится это выражение - &quot;пообещать&quot;. Как только &quot;пообещают&quot;, можно спать спокойно! Пусть еще грабли подарят, чтобы было на что наступать.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх