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Эксперт: Россия и КНР могут создать сырьевые биржи в национальных валютах

Эксперт: Россия и КНР могут создать сырьевые биржи в национальных валютах

Россия, Китай и другие дружественные страны могут создать собственные сырьевые биржи с котировками в национальных валютах для противодействия доллару, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, сообщает 15 октября агентство «Прайм».

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