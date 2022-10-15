Эксперт: Россия и КНР могут создать сырьевые биржи в национальных валютах

Россия, Китай и другие дружественные страны могут создать собственные сырьевые биржи с котировками в национальных валютах для противодействия доллару, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, сообщает 15 октября агентство «Прайм».
Россия, Китай и другие дружественные страны могут создать собственные сырьевые биржи с котировками в национальных валютах для противодействия доллару, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, сообщает 15 октября агентство «Прайм».
Свежие комментарии