Рэпер Саграда поделился деталями нового альбома и поездки по Донбассу

Рэпер, автор нового неофициального гимна спецоперации, фронтмен группы «Соль Земли» Артем Саграда 19 декабря в беседе с «Известиями» поделился деталями нового альбома «Преданность реальности» и рассказал про поездки по Донбассу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии