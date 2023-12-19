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Рэпер Саграда поделился деталями нового альбома и поездки по Донбассу

Рэпер Саграда поделился деталями нового альбома и поездки по Донбассу

Рэпер, автор нового неофициального гимна спецоперации, фронтмен группы «Соль Земли» Артем Саграда 19 декабря в беседе с «Известиями» поделился деталями нового альбома «Преданность реальности» и рассказал про поездки по Донбассу.

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