США планируют задействовать Японию в деле снабжения ВСУ оружием

Японское Правительство принуждают принять поправки в правила экспорта вооружений.Американская газета The Washington Post сообщает, что Соединённые Штаты Америки обратились к Японии с целью обеспечения военной помощи для ВСУ.
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