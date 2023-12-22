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США планируют задействовать Японию в деле снабжения ВСУ оружием

США планируют задействовать Японию в деле снабжения ВСУ оружием

Японское Правительство принуждают принять поправки в правила экспорта вооружений.Американская газета The Washington Post сообщает, что Соединённые Штаты Америки обратились к Японии с целью обеспечения военной помощи для ВСУ.

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