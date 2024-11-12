Григоренко: число регистраций в "Госуслуги: биометрия" выросло до 470 тысяч

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил агентству ТАСС, что число регистраций в мобильном приложении "Госуслуги: биометрия" с начала года выросло почти в восемь раз, до 470 тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии