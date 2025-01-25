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Царьград

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Восточная группировка России: Потери ВСУ превысили 170 человек за сутки

Восточная группировка России: Потери ВСУ превысили 170 человек за сутки

Российское Министерство обороны сообщает о потерях среди украинских войск: более 170 военнослужащих ВСУ погибли за сутки в районах Константинополя, Разлива, Великой Новоселки и Темировки, где активизировались действия Восточной группировки российских войск.

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