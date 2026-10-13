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Украинской полиции хотят предоставить право задерживать граждан и доставлять их в ТЦК

Украинской полиции хотят предоставить право задерживать граждан и доставлять их в ТЦК

В Верховной раде предложили проект закона о внесении изменений в статью «О Национальной полиции», который должен позволить полицейским задерживать граждан и доставлять их в территориальные центра комплектования (ТЦК).

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