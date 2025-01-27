В Красноярском крае мужчина пропал при поиске клада в заповеднике «Столбы»

В Красноярском крае ведутся поиски мужчины, пропавшего в заповеднике «Столбы». По данным Telegram-канала Kras Mash, житель региона отправился туда, надеясь найти клад, но вскоре перестал выходить на связь.
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