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Царьград

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МЧС: в Курганской области 1-2 августа вводится высокий риск пожаров

МЧС: в Курганской области 1-2 августа вводится высокий риск пожаров

В отдельных районах Курганской области 1 и 2 августа прогнозируется высокая пожарная опасность. Соответствующее предупреждение распространили в региональном главке МЧС России, ссылаясь на данные синоптиков.

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