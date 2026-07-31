МЧС: в Курганской области 1-2 августа вводится высокий риск пожаров

В отдельных районах Курганской области 1 и 2 августа прогнозируется высокая пожарная опасность. Соответствующее предупреждение распространили в региональном главке МЧС России, ссылаясь на данные синоптиков.
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