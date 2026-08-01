Ракетная опасность в центре России и в Поволжье. В Московской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и в Татарстане ракетная опасность по крылатым ракетам «Фламинго», пишут мониторинговые ресурсы.