Ракетная опасность в центре России и в Поволжье. В Московской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и в Татарстане ракетная опасность по крылатым ракетам «Фламинго», пишут мониторинговые ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии