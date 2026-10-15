ATP планирует увеличить выплаты игрокам до 350 млн долларов к 2028 году. Бонусный фонд вырастет до 50 млн, часть средств выделят на пенсионные накопления.
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