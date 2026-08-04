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НАСА оценило возможность продления срока службы МКС

НАСА оценило возможность продления срока службы МКС

НАСА считает технически возможным продление срока службы Международной космической станции (МКС), заявила Дана Вайгел, отвечающая в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства за программу на низкой околоземной орбите.

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