НАСА оценило возможность продления срока службы МКС

НАСА считает технически возможным продление срока службы Международной космической станции (МКС), заявила Дана Вайгел, отвечающая в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства за программу на низкой околоземной орбите.
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