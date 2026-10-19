Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании регионального правительства 19 октября заявил, что запрет продажи вейпов не решит проблему их употребления молодежью, поскольку спрос уйдет в нелегальный сегмент, и поручил проработать инициативу с федеральными парламентариями.