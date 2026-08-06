15 млн рублей украл бывший сотрудник банка в Чувашии. Он подделал заявление от имени клиента и перевёл деньги на свой счёт.
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15 млн рублей украл бывший сотрудник банка в Чувашии. Он подделал заявление от имени клиента и перевёл деньги на свой счёт.
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