ЦАХАЛ назвала ошибкой в сложных условиях авиаудар по гумконвою в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 3 апреля, представила предварительный отчет начальнику генерального штаба об инциденте в результате авиаудара по сектору Газа, от которого погибли семь сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen (WCK).
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