17 октября в частной клинике Челябинска 56-летний мужчина скончался после введения препарата. Следственный комитет России начал расследование по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг.
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