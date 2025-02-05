Гарик Мартиросян с женой показали пародию на обнаженную Бьянку Цензори на «Грэмми»

Гарик Мартиросян с женой сняли пародию на голую Бьянку Цензори Фото: Социальные сети Комик и телеведущий Гарик Мартиросян и его жена Жанна Левина сняли пародию на появление австралийского дизайнера Бьянки Цензори на церемонии вручения наград «Грэмми».