Гарик Мартиросян с женой показали пародию на обнаженную Бьянку Цензори на «Грэмми»

Гарик Мартиросян с женой сняли пародию на голую Бьянку Цензори Фото: Социальные сети Комик и телеведущий Гарик Мартиросян и его жена Жанна Левина сняли пародию на появление австралийского дизайнера Бьянки Цензори на церемонии вручения наград «Грэмми».
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