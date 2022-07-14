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Сын Байдена попался на перевозке украинских проституток через границы США

Сын Байдена попался на перевозке украинских проституток через границы США

globallookpress.com/Democratic National Convention V/Keystone Press Agency Наследник президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена — Хантер — может быть привлечен к ответственности за перевозку киевских жриц одноразовой любви через границы штатов.

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