Посол США прокомментировала удары ракетами ATACMS по Крыму

Посол США в России Линн Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму. Она подчеркнула важность поддержания дипломатических каналов связи между США и Россией и обсудила изменения в политике Соединенных Штатов относительно вооруженного конфликта на Украине.