Посол США прокомментировала удары ракетами ATACMS по Крыму

Посол США в России Линн Трейси выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму. Она подчеркнула важность поддержания дипломатических каналов связи между США и Россией и обсудила изменения в политике Соединенных Штатов относительно вооруженного конфликта на Украине.
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