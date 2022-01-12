Новосибирские власти хотят взять кредит на развитие трамвайной сети в городе

Власти Новосибирска пытаются получить кредит на развитие трамвайной сети в городе. Модернизация трамвайной инфраструктуры является частью Программы комплексного развития общественного транспорта и всей транспортной сети Новосибирска до 2030 года.
Власти Новосибирска пытаются получить кредит на развитие трамвайной сети в городе. Модернизация трамвайной инфраструктуры является частью Программы комплексного развития общественного транспорта и всей транспортной сети Новосибирска до 2030 года.
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