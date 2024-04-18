TWZ: новый подводный дрон США сможет «кормить» себя самостоятельно

Оборонная компания США выпустила аппарат Manta Ray, внешне напоминающий «ската». Он сделан в соответствии с новыми технологиями, которые могут изменить войны будущего, сообщает РИА Новости со ссылкой на TWZ.
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