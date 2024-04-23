день рождения Ленина. Он никогда не был немецким шпионом, и вообще никогда не был связан с разведками других стран.
Плох он был или хорош для России? Ответ элементарный...
Комментарии
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ТТ
Татьяна Татьяна
Чем плоха мечта об обществе всеобщего равенства... Возможно когда-то она и воплотится в реальность.Мысль о построении идеального общества всегда будоражила умы, еще до рождения вождя пролетариата.
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1 час.
Grandad
Кто такие под номерами 4, 5, 6?
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44 мин.
Катерина
В.И.Ленина (Ульянова) я считаю СВЯТЫМ.
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30 мин.
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