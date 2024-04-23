ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 098 подписчиков

Плох он был или хорош для России? Ответ элементарный...

Плох он был или хорош для России? Ответ элементарный...

день рождения Ленина. Он никогда не был немецким шпионом, и вообще никогда не был связан с разведками других стран.

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Комментарии
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ТТ
Татьяна Татьяна
Чем плоха мечта об обществе всеобщего равенства... Возможно когда-то она и воплотится в реальность.Мысль о построении идеального общества всегда будоражила умы, еще до рождения вождя пролетариата.
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1 час.
Grandad
Кто такие под номерами 4, 5, 6?
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44 мин.
Катерина
В.И.Ленина (Ульянова) я  считаю  СВЯТЫМ.
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30 мин.

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