Победителем конкурса «Тархан» стал выпускник энергетического колледжа Казани

В Татарстане подвели итоги третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Его победителем признан выпускник Казанского энергетического колледжа Яхья Зарипов, второе и третье места с одинаковым количеством баллов заняли 10-классники Ания Мирзегалямова из Изминской школы Сабинского района и Искандер Бадиги из гимназии №5 Казани, сообщают организаторы.
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