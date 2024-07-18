Победителем конкурса «Тархан» стал выпускник энергетического колледжа Казани

В Татарстане подвели итоги третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Его победителем признан выпускник Казанского энергетического колледжа Яхья Зарипов, второе и третье места с одинаковым количеством баллов заняли 10-классники Ания Мирзегалямова из Изминской школы Сабинского района и Искандер Бадиги из гимназии №5 Казани, сообщают организаторы.