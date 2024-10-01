Октябрь на рынке может начаться прохладно

К вечеру понедельника российский фондовый рынок сменил настроение с позитивного на негативное. По итогам дня индекс МосБиржи просел на 0,03% - до 2857,56 пункта, индекс РТС потерял 0,58% и составил 965,64 пункта.
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